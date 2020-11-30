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الولايات المتحدة الأميركية لا تزال تتصدر دول العالم بإصابات فيروس كورونا

تفاؤل بقرب البدء في توزيع لقاح مضاد لكورونا، وتطمينات يبعث بها المسؤولون عن الصحة في الولايات المتحدة، لكن الاستفادة من هذا اللقاح ستخضع في بداية الأمر لمنطق الأولوية حسب ما تقتضيه ظروف المستفيدين.