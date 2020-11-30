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الصومال.. النظام العشائري يعرقل طموحات المرأة في المشاركة السياسية

جهد لا يتوقف تبذله المنظمات النسوية في الصومال لضمان الحصول على 30% من مقاعد البرلمان للمرأة، المنظمات تلقي باللائمة على النظام العشائري الذي تتهمه بوضع العراقيل لمنع المرأة من نيل حقوقها السياسية.