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الحصاد (2020/11/29)

ناقشت غادة عويس في “الحصاد” (2020/11/29): البرلمان الإيراني يناقش قرارا برفع مستوى تخصيب اليورانيوم بعد يومين من اغتيال محسن فخري زاده، وترامب يقول إنه سيواصل الطعن في نتائج الانتخابات.