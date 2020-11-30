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56:20
الحصاد (2020/11/29)
ناقشت غادة عويس في “الحصاد” (2020/11/29): البرلمان الإيراني يناقش قرارا برفع مستوى تخصيب اليورانيوم بعد يومين من اغتيال محسن فخري زاده، وترامب يقول إنه سيواصل الطعن في نتائج الانتخابات.
29/11/2020
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