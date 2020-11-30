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الجزائر.. تراجع في احتياطي مياه السدود بعد شح الأمطار لنحو عامين

استنفرت الحكومة الجزائرية مسؤولي المياه في البلاد، من أجل الاحتواء السريع لآثار شح مياه الأمطار، وقد رصدت الحكومة تراجعا كبيرا في احتياطي السدود مقابل ارتفاع في معدل استهلاك مياه الشرب.