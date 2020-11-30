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البرازيل.. الجولة الأخيرة من الانتخابات المحلية رغم انتشار فيروس كورونا

أجريت في البرازيل الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات المحلية رغم انتشار فيروس كورونا، وقد مثلت الانتخابات استفتاء شعبيا على فعالية سياسات الحكومات المحلية في إدارة أزمة كورونا.