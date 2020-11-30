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إيران.. تشيع جثمان العالم النووي محسن فخري زاده

أقيمت في طهران جنازة رسمية للعالم النووي محسن فخري زاده بحضور عدد من كبار القادة العسكريين والسياسيين، وقال وزير الدفاع الإيراني إن الاغتيال لن يوقف مسيرة برنامج البلاد النووي؛ بل سيسرع من وتيرته.