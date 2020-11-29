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يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

تأخذنا جيفارا البديري في رحلة مع التراث الفلسطيني بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف 29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، ففي مثل هذا اليوم يتضامن أحرار العالم مع الفلسطينيين.