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نافذة من واشنطن- حملة ترامب وخدمة البريد تقدمان استئنافا على قرار قاض فدرالي

ذكرت وزارة العدل الأميركية أن الرئيس دونالد ترامب وخدمة البريد الأميركية استأنفا على قرار قاض فدرالي يفرض على خدمة البريد تسليم بطاقات الاقتراع قبل الانتخابات الرئاسية.