01:51

مصر.. فن الرسم على الجدران

الشاب عبد الرحمن فنان برع في فن الرسم على الجدران أو ما تعرف بالجداريات، وقد تمكن من رسم جداريات لمعالم مصرية شهيرة أو مواضيع تعكس العديد من القضايا الاجتماعية.