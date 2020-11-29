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ما وراء الخبر- اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.. كيف سترد طهران؟

ناقشت حلقة (2020/11/28) من برنامج “ما وراء الخبر” خيارات إيران في الرد على اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده في طهران، بعد تنديد المرشد الإيراني علي خامنئي بالعملية.