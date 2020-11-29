البث الحي
27:03

ما وراء الخبر- اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.. كيف سترد طهران؟

ناقشت حلقة (2020/11/28) من برنامج “ما وراء الخبر” خيارات إيران في الرد على اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده في طهران، بعد تنديد المرشد الإيراني علي خامنئي بالعملية.
28/11/2020
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/11/27)

24:04
(الجزيرة)

ما وراء الخبر- هادي يجدد رفضه إعلان الحكومة الجديدة وفقا لاتفاق الرياض.. أي دور للإمارات؟

27:03
(الجزيرة)

ما وراء الخبر- فريق ترامب الطبي يحدد موعد توزيع لقاح كورونا.. هل ينتهي الفيروس؟

27:07
(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم 2020/11/21

24:14
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/11/27)

24:04
(الجزيرة)

ما وراء الخبر- هادي يجدد رفضه إعلان الحكومة الجديدة وفقا لاتفاق الرياض.. أي دور للإمارات؟

27:03
(الجزيرة)

ما وراء الخبر- فريق ترامب الطبي يحدد موعد توزيع لقاح كورونا.. هل ينتهي الفيروس؟

27:07
(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم 2020/11/21

24:14
المزيد من حوارية

تنديد ووعيد إيراني عقب اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.. كيف سترد طهران؟

Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei delivers a virtual speech, on the occasion of the Prophet Mohammad's birthday, in Tehran, Iran November 3, 2020. Official Khamenei Website/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. (رويترز)

مسيرة الحريات.. وسم يجتاح المنصات الفرنسية احتجاجا على قانون الأمن الشامل

(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/11/27)

(الجزيرة)

قوات بريطانية لحماية حقول النفط السعودي.. الدلالات والتداعيات

الأكثر قراءة

صورة مع جثمان مارادونا.. عندما تنتهك حرمة الموت

جثمان مارادونا دفن بمقبرة "غاردن دي بيلا فيستا"، ولم يحضر المراسم سوى الأقارب والأصدقاء المقربين (الفرنسية)

باحثون إسبان يكشفون 3 أعراض جديدة ومبكرة جدا لعدوى كورونا

إحدى طرق دخول فيروس كورونا المستجد للجسم هي ظهارة الأنف (شترستوك)

بعد يومين على اغتيال فخري زاده.. برلمان إيران يقر رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%

جلسة سابقة للبرلمان الإيراني (الأناضول)

ماذا تعرف عن مجمع "إستينيا بارك" الذي اشترته قطر في إسطنبول؟

المصاعد ذات الإطلالة البانورامية تربط طوابق مجمع إستينيا بارك في إسطنبول (صحيفة سوزجو التركية)