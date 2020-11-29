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فرنسا.. مظاهرات احتجاجا على قانون الأمن الشامل

تظاهر أكثر من 133 ألف شخص في عموم فرنسا -بينهم 46 ألفا في العاصمة باريس- وفقا لأرقام وزارة الداخلية، رفضا لمشروع قانون الأمن الشامل الذي يتضمن بندا يجرم التصوير الذي من شأنه تعريض رجال الأمن للخطر.