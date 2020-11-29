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سلطنة عمان.. منصة "بحار" لبيع وشراء الأسماك

أقرت وزارة الثروة السمكية العُمانية، وبدعم من صندوق التكنولوجيا إنشاء منصة “بحار” لتسويق وبيع الأسماك عن بعد كأحد الحلول لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.