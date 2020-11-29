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روحاني يتوعد قتلة زاده وإسرائيل تمتنع عن التعليق وتشدد الإجراءات على سفاراتها

لخص الرئيس الإيراني موقف بلاده تزامنا مع تشييع العالم النووي محسن فخري زاده بأن الرد سيكون في الوقت المناسب ولن تقع طهران في فخ المؤامرة الذي نصبه الصهاينة حسب وصفه، في وقت لم تعلق إسرائيل.