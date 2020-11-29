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رحالة فلسطين.. ترسيخ للهوية الوطنية

مجموعة “رحالة فلسطين” هي مجموعة فلسطينية مستقلة بدون أجندة تضم العشرات من شباب فلسطين، يتجولون في مختلف المناطق الفلسطينية بهدف توثيق معالمها والتعريف بها.