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تنوع التراث في ولاية صور بسلطنة عمان

نتجول بصحبة كاميرا الجزيرة في المنطقة الشرقية بسلطنة عمان، وبالتحديد ولاية صور درة الساحل الشرقي للسلطنة، لنتعرف على التنوع الفريد في مفردات التراث بكافة أشكاله.
29/11/2020
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