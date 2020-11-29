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ترامب يؤكد امتلاكه أدلة قاطعة على وجود تزوير في بنسلفانيا وويسكونسن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن لديه دليلا قاطعا على وجود تزوير في ولاية بنسلفانيا التي أعلن فيها فوز الرئيس المنتخب جو بايدن. وفي ويسكونسن يقول ترامب إن إعادة فرز الأصوات لا تتعلق بأخطاء في العد.