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بسبب انتهاكات الاحتلال.. تزايد مظاهر التضامن مع الشعب الفلسطيني

يصادف 29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن عام 1977، بعد اعتمادها قرار تقسيم فلسطين إلى دولتين عام 1947.