02:23

باكستان.. مناجم الملح مقصد للسياح وللمرضى المصابين بالربو

تضم أراضي باكستان مخزونا كبيرا من الملح، وتمتد جبال الملح التي تحتوي على مناجمه بطول نحو 300 كيلومتر، ويعتقد أطباء أن لهذه المناجم تأثيرا إيجابيا في معالجة بعض الأمراض مثل الربو بأنواعه.