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اليابان.. إعادة هيكلة جهاز الاستخبارات لمواجهة أنشطة التجسس

تعهدت إدارة الأمن العام اليابانية بإعادة هيكلة قسم الشؤون الخارجية في شرطة العاصمة طوكيو اعتبارا من الربيع المقبل، ويأتي قرار إعادة الهيكلة بهدف وقف التجسس والأنشطة غير القانونية.