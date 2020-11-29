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المرشد الإيراني يندد باغتيال زاده ويطالب بمحاسبة منفذي العملية

ندد المرشد الإيراني باغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، وطالب بمعاقبة منفذي العملية والجهات الضالعة فيها. كما اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني إسرائيل بالوقوف وراء عملية الاغتيال.