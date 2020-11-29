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الكوفية.. رمز التراث الفلسطيني

لم تكتف مدينة الخليل -التي يصفها سكانها بعاصمة المقاومة الفلسطينية- بهذا اللقب وحده وإنما حافظت على احتضانها رمز التراث المتمثل بالكوفية، وعلى الرغم من الصعوبات فإن مصنعا واحدا للكوفية ما زال صامدا.