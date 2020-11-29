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الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي

أعلن الجيش الاثيوبي سيطرته على مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، مشيرا إلى أن العملية العسكرية تمت بكل دقة لضمان سلامة المدنيين والمؤسسات.