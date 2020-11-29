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الاستخدام المفرط للهواتف الذكية يؤدي للقلق النفسي واضطرابات السلوك

الهواتف الذكية شاغلة الناس، في علاقة جدلية تصل حد الإدمان الطوعي، وقد حذرت دراسة حديثة أجرتها كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية من أن الاستخدام الكثيف للهواتف قد يؤدي بالمستخدمين إلى الاكتئاب.