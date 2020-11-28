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ولاية صور في عمان درة الساحل الشرقي للسلطنة

نتجول بصحبة كاميرا الجزيرة في المنطقة الشرقية في عمان، وبالتحديد ولاية صور، درة الساحل الشرقي للسلطنة. نتعرف على صناعة السفن وصمودها أمام السفن الحديثة في المنطقة.