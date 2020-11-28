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نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/11/27)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/11/27) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في العاصمة الإيرانية طهران، كما رصدت هجوم الرئيس الأميركي على منصة تويتر مجددا.