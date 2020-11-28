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17:18
نافذة من واشنطن- محكمة في ولاية بنسلفانيا الأميركية ترفض دعوى تقدمت بها حملة ترامب
رفضت محكمة في ولاية بنسلفانيا الأميركية دعوى قضائية تقدمت بها حملة الرئيس دونالد ترامب لاستئناف حكم برفض طلب الحملة إلغاء آلاف الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر البريد.
27/11/2020
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