18:10

نافذة من واشنطن- ترامب يجدد تأكيده أن الانتخابات مزورة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب -في تغريدة عبر تويتر- إن منافسه جو بايدن قد يدخل البيت الأبيض فقط في حال تمكن من إثبات أن 80 مليون صوت التي يقول إنه حاز عليها في الانتخابات جميعها شرعية وغير مزورة.