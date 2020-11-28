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نافذة من واشنطن- ترامب يجدد تأكيده أن الانتخابات مزورة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب -في تغريدة عبر تويتر- إن منافسه جو بايدن قد يدخل البيت الأبيض فقط في حال تمكن من إثبات أن 80 مليون صوت التي يقول إنه حاز عليها في الانتخابات جميعها شرعية وغير مزورة.
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