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03:29
مقتل عالم نووي إيراني بطهران.. أي خطر كان يشكل؟
محسن فخري زاده عالم نووي إيراني آخر يتم اغتياله بسبب وظيفته ومكانته العلمية، فأي خطر كان يشكله على الجهة التي استهدفته في ضواحي طهران؟ ما هو مؤكد أن اسم فخري زاده ورد على قائمة عقوبات الأمم المتحدة.
27/11/2020
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