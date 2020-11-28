البث الحي
03:29

مقتل عالم نووي إيراني بطهران.. أي خطر كان يشكل؟

محسن فخري زاده عالم نووي إيراني آخر يتم اغتياله بسبب وظيفته ومكانته العلمية، فأي خطر كان يشكله على الجهة التي استهدفته في ضواحي طهران؟ ما هو مؤكد أن اسم فخري زاده ورد على قائمة عقوبات الأمم المتحدة.
27/11/2020
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

ترامب يؤكد امتلاكه أدلة قاطعة على وجود تزوير في بنسلفانيا وويسكونسن

02:03
(الجزيرة)

روحاني يتوعد قتلة زاده وإسرائيل تمتنع عن التعليق وتشدد الإجراءات على سفاراتها

03:06
(الجزيرة)

المرشد الإيراني يندد باغتيال زاده ويطالب بمحاسبة منفذي العملية

02:42
(الجزيرة)

اليابان.. جائحة كورونا دفعت شركات لتفضيل العمل منزليا بشكل دائم

02:44
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

ترامب يؤكد امتلاكه أدلة قاطعة على وجود تزوير في بنسلفانيا وويسكونسن

02:03
(الجزيرة)

روحاني يتوعد قتلة زاده وإسرائيل تمتنع عن التعليق وتشدد الإجراءات على سفاراتها

03:06
(الجزيرة)

المرشد الإيراني يندد باغتيال زاده ويطالب بمحاسبة منفذي العملية

02:42
(الجزيرة)

اليابان.. جائحة كورونا دفعت شركات لتفضيل العمل منزليا بشكل دائم

02:44
المزيد من التقارير الإخبارية

ترامب يؤكد امتلاكه أدلة قاطعة على وجود تزوير في بنسلفانيا وويسكونسن

(الجزيرة)

روحاني يتوعد قتلة زاده وإسرائيل تمتنع عن التعليق وتشدد الإجراءات على سفاراتها

(الجزيرة)

المرشد الإيراني يندد باغتيال زاده ويطالب بمحاسبة منفذي العملية

(الجزيرة)

اليابان.. جائحة كورونا دفعت شركات لتفضيل العمل منزليا بشكل دائم

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

صورة مع جثمان مارادونا.. عندما تنتهك حرمة الموت

جثمان مارادونا دفن بمقبرة "غاردن دي بيلا فيستا"، ولم يحضر المراسم سوى الأقارب والأصدقاء المقربين (الفرنسية)

إثيوبيا.. آبي أحمد يعلن السيطرة على عاصمة إقليم تيغراي والمقاتلون يؤكدون أنهم سيواصلون الحرب

الجيش الإثيوبي سيطر على كامل ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي (وكالة الأنباء الأوروبية)

اغتيال العالم النووي الإيراني.. دعوات دولية للتهدئة والاتحاد الأوروبي يتحدث عن عمل إجرامي

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي دعا إلى تجنب التصعيد عقب مقتل فخري زاده (رويترز)

زيادة الحوادث بين موسكو وواشنطن.. مقاتلة روسية تعترض طائرة تجسس أميركية بالبحر الأسود

مقاتلة "إف-22" الأميركية تعترض قاذفة روسية فوق أجواء ولاية ألاسكا (الجيش الأميركي)