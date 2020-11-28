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للحد من تفشي فيروس كورونا.. إغلاق شامل في الضفة الغربية

بدأ سريان الإغلاق الشامل في كافة محافظات الضفة الغربية طبقا لقرار مجلس الوزراء الفلسطيني للحد من تفشي فيروس كورونا، وجاء قرار الحكومة بعد تسجيل أعلى معدلات إصابة بين المواطنين خلال الأسبوع الحالي.