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فوق السلطة 209 – يا هلا بالضيف.. نتنياهو

تناولت حلقة (2020/11/27) من برنامج “فوق السلطة” مواضيعها في العناوين التالية: لقاء نتنياهو وبنِ سلمان في السعودية حصل أو لم يحصل؟ الرياض تتقارب مع أنقرة وإعلامها من الإمارات يسيء.