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تقاوم الزمن.. صناعة سروج الخيل بكردستان العراق

صناعة سروج الخيل في سوق السليمانية بكردستان العراق حرفة عصية على الاندثار، وتواجه تقلبات الزمن واكتساح المنتجات المستوردة وتداعيات جائحة كورونا.