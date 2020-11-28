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تشاد.. نزوح العائلات لمخيمات في العاصمة بسبب الفيضانات

اضطرت مئات العائلات للنزوح إلى مخيمات بالعاصمة التشادية أنجمينا، بعدما غمرت فيضانات نهر شاري جنوبي البلاد منازلهم. ويقدر عدد المتضررين من السيول والفيضانات هذه السنة بنحو 400 ألف موزعين في 23 إقليماً.