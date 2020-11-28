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ترامب يطالب بايدن بإثبات صحة جميع الأصوات التي حصل عليها

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب منافسه الرئيس المنتخب جو بايدن بإثبات أن 80 مليون صوت التي حصل عليها في الانتخابات صحيحة وغير مزورة، في وقت رفضت فيه محكمة استئنافا بولاية بنسلفانيا قدمته حملة ترامب.