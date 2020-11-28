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اليابان.. جائحة كورونا دفعت شركات لتفضيل العمل منزليا بشكل دائم

أثر توجه الشركات نحو تفضيل العمل من المنزل بشكل سلبي على سوق المكاتب التجارية في اليابان. وقد دفعت جائحة كورونا بعض الشركات لإعادة النظر في استئجار أو تملك مكاتب، لا سيما في ظل هبوط أرباحها.