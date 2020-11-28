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"الجمعة السوداء" أكبر مناسبة للتسوق في أميركا

يتوجه الأميركيون بكثافة في الجمعة الأخيرة من نوفمبر/تشرين الثاني إلى الأسواق للاستفادة من تخفيضات ما يعرف بالجمعة السوداء. وتبدو المناسبة هذا العام مختلفة عن سابقاتها بسبب تأثيرات كورونا.