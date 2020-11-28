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البرلمان الماليزي يقر الميزانية السنوية للبلاد

أقر البرلمان الماليزي الميزانية السنوية للبلاد، وقد اعتبرت الحكومة إقرار الميزانية تصويتا ضمنيا على الثقة بها في البرلمان، في حين اعترفت المعارضة برضوخها لضغوط حالت دون رفضها الميزانية الجديدة.