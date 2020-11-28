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ارتفاع الإصابة بفيروس كورونا وتخوف من عجز النظام الصحي في غزة

حذرت وزارة الصحة في غزة من عجز النظام الصحي في ظل الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا. فنسبة إشغال أسرة غرف العناية المركزة وصلت إلى أكثر من 70%.