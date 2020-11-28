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02:14

أمراض وظروف صعبة للاجئين الإثيوبيين الفارين من حرب تيغراي

كشفت الجهات الصحية بمخيم أم راكوبة بولاية القضارف للاجئين الإثيوبيين عن ظهور حالات من التهابات الجهاز التنفسي والملاريا، مشيرة إلى أن الطواقم الطبية بالمخيم تعمل في ظروف صعبة.
28/11/2020
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