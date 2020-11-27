20:07

نافذة من واشنطن (2020/11/26)

تابع عبد الرحيم فقراء في نافذة من واشنطن (2020/11/26) تطورات المشهد الانتخابي الرئاسي الأميركي، حيث قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إن الأميركيين يحتاجون إلى الحلول للقضايا التي تواجههم.