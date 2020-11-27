24:29

نافذة من واشنطن- ترامب يجدد تشكيكه في نزاهة الانتخابات

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتهاماته بحدوث عمليات تزوير واسعة في الانتخابات التي أفضت إلى فوز منافسه جو بايدن، وقال ترامب إنه سيغادر البيت الأبيض في حال صوت أعضاء المجمع الانتخابي لمنافسه.