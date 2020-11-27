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منتجات زجاجية يدوية بدقة بالغة وبأشكال وألوان زاهية

أحمد عبد الله صانع زجاج يدوي محترف يصنع مجموعة من المنتجات بأشكال مختلفة وبألوان متعددة، يؤدي مهنته بدقة بالغة وبإتقان كبير، متحملا حرارة لهيب النار من أجل لقمة العيش.