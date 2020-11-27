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معرض "حقائق مغلقة" يحط رحاله في الدوحة

حط معرض “حقائق مغلقة” للفنانة التشكيلية سابرينا بوبين رحاله في الدوحة، ويظهر المعرض أعمال الفنانة الإيطالية التي عرضت أعمالها في العديد من المعارض بطبيعة قوية وتجريبية في استخدامها للون والشكل.