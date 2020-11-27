02:17

مستشفيات ميدانية لعلاج المصابين بكورونا في الأردن

وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن إلى 5 آلاف يوميا، وهو ضعف المعدل العالمي للإصابات بكورونا، وتحاول السلطات الصحية مواجهة الضغوط على المستشفيات العامة والخاصة من خلال إنشاء مستشفيات ميدانية.