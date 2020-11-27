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02:11

مئات الفلسطينيين يحتجون في صحراء النقب رفضا لسياسات إسرائيل لمصادرة الأراضي

تظاهر مئات الفلسطينيين في صحراء النقب احتجاجا على سياسات الحكومة الاسرائيلية الرامية إلى ترحيلهم عن ديارهم، وتمثل هذه المظاهرات استمرارا للحراك الشعبي الرافض لسياسات إسرائيل.
26/11/2020
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