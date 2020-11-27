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قطر وتركيا توقعان المزيد من الاتفاقيات الثنائية لتوطيد العلاقات الإستراتيجية

انعقدت في أنقرة أعمال اللجنة الإستراتيجية العليا التركية القطرية، ووقع البلدان اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والصناعية.