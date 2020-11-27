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حملات لإعادة الإعمار في محافظة الأنبار العراقية

تشهد محافظة الأنبار (غربي العراق) حملات لإعادة الإعمار، في محاولة لتغيير وجه المحافظة الذي شوهته الحروب، خصوصا ضد تنظيم الدولة، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.