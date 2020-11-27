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حملات إعادة الإعمار في الأنبار محاولة للتخلص من البطالة

تشهد محافظة الأنبار غربي العراق حملات لإعادة الإعمار؛ في محاولة لتغيير وجه المحافظة الذي شوهته الحروب، ويسعى المسؤولون في المحافظة إلى جذب الاستثمارات باعتبارها الحل الوحيد لتستوعب العاطلين عن العمل.