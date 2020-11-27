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02:40
جنازة رسمية للصادق المهدي يتقدمها البرهان وحمدوك
أقيمت للصادق المهدي جنازة رسمية بمطار الخرطوم بحضور عبد الفتاح البرهان وعبد الله حمدوك وعدد من المسؤولين، وشارك أفراد الأسرة وعدد كبير من أنصاره في عملية التشييع رغم التحذيرات من التجمعات بسبب كورونا.
27/11/2020
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