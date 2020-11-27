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انتقاد شركات إسبانية كبرى توزع أرباحا رغم جائحة كورونا

انتقد تقرير لمنظمة “أوكسفام إنترمون” سلوك كبرى الشركات الإسبانية التي وزعت أرباحا بالمليارات على مساهميها رغم الانخفاض الحاد في عائداتها، وخطر تراجع رأس مالها بسبب تداعيات جائحة كورونا.