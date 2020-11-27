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الدفاع الإيرانية تؤكد اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده

أكدت وزارة الدفاع الإيرانية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده بهجوم مسلّح في منطقة آبسرد شمال شرق العاصمة طهران. وذكرت الوزارة أن زاده كان رئيس مركز الأبحاث العلمية لديها.
27/11/2020
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